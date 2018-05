Higuain e Dybala sì, Icardi no. Sono queste le idee con cui Jorge Sampaoli torna in Argentina dopo il tour europeo in cui ha parlato coi giocatori convocabili per il Mondiale. Negli ultimi giorni della sua visita nel Vecchio Continente, il commissario tecnico dell'Albiceleste è stato anche in Italia: mercoledì a Torino, dove ha incontrato - e rincuorato sulla loro presenza in Russia - i due attaccanti della Juventus, ieri a Milano - per fare il punto sull'infortunio di Biglia e sul momento del capitano dell'Inter - e infine oggi a Roma - dove ha parlato con Fazio e Perotti.



NIENTE RUSSIA - A far discutere è soprattutto la posizione di Icardi. Secondo quanto riportano i media argentini, l'attaccante nerazzurro ha raggiunto Sampaoli nell'hotel che lo ospitava a Milano e si è fermato per una chiacchierata di circa mezzora. Un colloquio durante il quale l'ex allenatore del Siviglia ha esposto il suo pensiero sul capitano interista: sarà nella lista dei 35 preconvocati che l'Argentina comunicherà il 14 maggio, ma - a meno di clamorosi ribaltoni - non farà parte di quella dei 23 che andranno in Russia.



'INCOMPATIBILITÀ TECNICA' - Tra le ragioni dietro il "no" del ct alla partecipazione di Icardi al Mondiale, secondo La Nación, ci sarebbero anche motivi di incompatibilità tecnica tra il numero 9 nerazzurro e i compagni, emersi durante gli allenamenti di Maurito con l'Albiceleste durante le sue convocazioni dello scorso anno.