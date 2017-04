L'edizione odierna del Corriere dello Sport accende i riflettori sull'Inter e spiega come la squadra nerazzurra non sia ancora pronta per competere con le big italiane ed europee, anche se la strada è quella giusta.



"Solo tre settimane fa, quindi non un'eternità, l'Inter batteva l'Atalanta 7-1: una straordinaria prova di forza e di squadra contro una, seppure a sorpresa, delle migliori espressioni del nostro campionato e rivale diretta per l'Europa. Lunedì sera, invece, al ritorno a San Siro, Icardi e compagni si sono fatti sorpassare e battere dalla Sampdoria, mostrando vecchi limiti e difetti, ma soprattutto perdendo l'identità di squadra, come denunciato dallo stesso Pioli dopo la gara. E allora dove sta la verità? Probabilmente nel mezzo, anche perché una singola partita non può orientare un giudizio definitivo, per un verso o per l'altro. La verità, insomma, è che l'Inter non è ancora una grande squadra, ma ha solo avviato un percorso per diventarlo, quindi possono capitare battute a vuoto, ancor di più se per mesi si è tirato al massimo per tentare una complicatissima rimonta. Peraltro, le sconfitte negli scontri diretti (Napoli, Juve e Roma) forse certificano che le prime tre della classe sono oggettivamente più forti".