"Se mi sento potenzialmente un giocatore da Juve? Io mi sento già da Juve!". Ha le idee chiare Leonardo Spinazzola, uno dei tanti talenti lanciati da Gian Piero Gasperini in questa stagione magica che sta facendo vivere all'Atalanta. Spinazzola come i vari Gagliardini, Conti, Petagna e Caldara, suoi compagni (o ex, per quanto riguarda il centrocampista ora all'Inter) con cui, in attesa dell'Europa, ha anche raggiunto anche la Nazionale, visto che Gian Piero Ventura li ha convocati tutti per l'ultimo stage di Coverciano.



DESTINI INCROCIATI - E tra tutti i gioielli della Dea, il destino di Spinazzola è legato in particolar modo a quello di Caldara. A gennaio la dirigenza bianconera ha chiuso per l'acquisto del centrale bergamasco, che arriverà a Torino o al termine di questa stagione o nell'estate del 2018. E proprio durante gli incontri per chiudere questa operazione, Beppe Marotta e Fabio Paratici hanno già manifestato l'intenzione di anticipare a giugno il ritorno alla base di Spinazzola, che ha già indossato la maglia bianconera ed è a Bergamo in prestito biennale, con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Juventus.



TRA DEL PIERO E ALEX SANDRO - Insieme a Caldara ha già regalato la prima gioia alla Juventus, con l'assist che ha poi portato al 2-0 di sabato scorso contro il Napoli. La prima di una lunga serie, nelle speranze di Spinazzola. Lui che da bambino aveva Del Piero come idolo, ora studia Zambrotta e ammira Alex Sandro. Aspettando di giocare insieme a lui, già dalla prossima stagione.



@marcodemi90