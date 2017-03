Dall’Inghilterra arriva un’indiscrezione, che vedrebbe dalla prossima stagione Max Allegri sulla panchina dell’Arsenal. A riportare la notizia è il Daily Express. I rumors di mercato sarebbero concreti, soprattutto alla luce del rinnovo contrattuale di Arsene Wenger che tarda ad arrivare. In realtà il prolungamento sarebbe stato proposto all’allenatore francese, ma quest’ultimo non ha ancora fornito ai Gunners una risposta positiva.



WENGER SEMPRE PIU' LONTANO - La società non ha più voglia e tempo di aspettare, tanto che ha lanciato a Wenger un ultimatum: entro fine mese deve comunicare le proprie intenzioni. In base a quale tecnico siederà sulla panchina, cambierebbero di conseguenza gli obbiettivi di mercato.



PERCHE' ALLEGRI - Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, rappresenterebbe la prima scelta per sostituire lo storico Wenger. Il palamares del toscano parla da sé. È un vincente, e anche in Champions ha raccolto grandi prestazioni alla guida di bianconeri. Per tale motivo l’Arsenal avrebbe sondato il terreno, e per l’Express vi sarebbe già un accordo di massima per portare Allegri sulla panchina dei Gunners, a partire da questa estate.