Alexis Sanchez potrebbe lasciare l'Arsenal. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, infatti, il giocatore colombiano sarebbe frustrato per via del fatto che anche questa stagione i gunners sono già fuori dalla lotta al titolo, e per questo potrebbe decidere di fare le valigie a fine stagione. El Niño Maravilla ha il contratto in scadenza nel giugno 2018 e, nel caso in cui non rinnovasse, l'Arsenal dovrà cederlo in estate per evitare di perderlo a zero.