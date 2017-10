Carlo Ancelotti può tornare in Italia: esonerato poche settimane fa dal Bayern Monaco dopo un avvio di stagione complicato, il tecnico reggiolo ha annunciato che aspetterà l'inizio della prossima stagione per sedersi nuovamente su una panchina e nel suo futuro può esserci una nuova esperienza in Serie A. I tifosi del Milan sognano il suo ritorno in caso di addio di Montella, ma in Inghilterra sono sicuri: Ancelotti non vuole i rossoneri, aspetta la Juventus.



IL DOPO ALLEGRI - E' questa l'indiscrezione lanciata dal Sun, secondo cui Ancelotti vorrebbe un'altra chance per vincere in bianconero dopo non esserci riuscito tra il 1999 e il 2001. Alla guida della Juve una semifinale di Champions League e due secondi posti alle spalle di Lazio e Roma, poi l'allontanamento: un'occasione per rimettere le cose a posto insomma, sarebbe pronto a subentrare a Massimiliano Allegri che lascerebbe il club torinese in caso di mancato successo in Champions League. Una suggestione che infiamma il mercato: in Inghilterra sono certi, tra Milan e Juve Ancelotti ha già fatto la sua scelta.