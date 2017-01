La corsa a Jonathan Calleri, promettente attaccante del West Ham, sembra essere particolarmente agguerrita. Il giocatore classe 1993, cresciuto tra All Boys, Boca Juniors e San Paolo è entrato nel mirino della Serie A. Per la verità, già in passato il calciatore argentino era stato accostato a club italiani già nelle scorse finestre di mercato. In passato si era parlato di Inter, di Palermo e anche di Sampdoria.



E proprio il club blucerchiato potrebbe tornare alla carica per il centravanti. Secondo le indiscrezioni raccolte da The Guardian il West Ham, proprietario del cartellino di Calleri, avrebbe intenzione di cederlo. Presso la sede degli Hammers sarebbero già arrivate due offerte identiche, provenienti dalla Fiorentina e da Genova, sponda Samp. I due club starebbero provando a prelevare Calleri in prestito con opzione d'acquisto fissata a 5 milioni di euro.



La corsa all'attaccante però pare essere serrata: ci sono anche il Las Palmas, Leganes, Galatasaray, Gremio e il San Paolo interessate ad acquistarlo.