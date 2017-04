Massimiliano Allegri e un futuro ancora da decidere. Se il presente è felice e a tinte bianconere, con la sua Juventus con un piede in semifinale di Champions, il suo futuro va decifrato: secondo quanto scrivono in Inghilterra, in settimana c'è stato un contatto tra la dirigenza dell'Arsenal e il tecnico juventino. I Gunners vogliono affidargli la panchina ora nelle mani di Wenger, in scadenza di contratto.