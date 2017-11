Sebbene Beppe Marotta abbia annunciato che la Juventus non farà acquisti di grosso rilievo nel mercato estivo, sono tanti i calciatori che i bianconeri continuano a monitorare sia per il mercato di gennaio che per quello estivo. Tra questi c’è Mouctar Diakhaby, difensore centrale del Lione, vero e proprio pallino di Fabio Paratici che in questa stagione lo ha visionato in più di un’occasione. Come riporta il The Sun, tuttavia, sul difensore transalpino c’è anche il Chelsea di Conte, deluso dal rendimento di Rudiger in questi primi mesi passati a Londra.