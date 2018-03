Matteo Darmian si avvicina sempre più alla Juventus. Non fanno che arrivare conferme in attesa della finestra di mercato estiva. Secondo quanto riportato da talkSPORT in Inghilterra, l'esterno della Nazionale è destinato a lasciare il Manchester United, con cui è in rotta di collisione. Uno dei primi acquisti estivi in casa bianconera, dunque, potrebbe essere proprio Darmian.