Le ultime buone prestazioni di Yann Karamoh con la maglia dell'Inter non sarebbero passate inosservate tra i grandi club europei. Secondo quanto riportato in Gran Bretagna dal Daily Mirror, il Chelsea e il Barcellona sarebbero pronte a darsi battaglia per accaparrarsi il giovane francese. I due club, infatti, sono disposti ad offrire 25 milioni di sterline, convertibili in 28 milioni di euro. Da qui, poi, potrebbe scatenarsi una piccola asta.