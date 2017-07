La Juve perde un altro obiettivo di mercato a centrocampo: in Inghilterra sono sicuri, il classe '88 Nemanja Matic va al Manchester United.



CONTRATTO DA SOGNO - Lo riporta il Telegraph, autorevole quotidiano d'Oltremanica: il presidente Roman Abramovich ha dato l'ok per accettare l'offerta dei Red Devils di 50 milioni di sterline per il serbo, che guadagnerà 9 milioni di euro a stagione per cinque anni.



GLI ALTRI OBIETTIVI - Svanisce così il sogno di Marotta e Paratici di portare Matic in bianconero, per rinforzare una mediana che necessita di innesti: ora gli obiettivi rimangono Emre Can del Liverpool e Blaise Matuidi del PSG, oltre a Steven N'Zonzi del Siviglia, per i quali però permangono diversi tipi di problematiche.