La permanenza di Anthony Martial al Manchester United, dopo tre anni fra alti e bassi, è in forte dubbio. Secondo quanto riportato dal Sunday Express, sull'esterno d'attacco francese non sta lavorando soltanto la Juventus: anche l'Inter è pronta a rinnovare l'interesse per il classe '95, con l'ipotesi di un trasferimento in Serie A che si fa sempre più concreta. In questa stagione agli ordini di José Mourinho, Martial ha segnato 11 gol e servito 10 assist in tutte le competizioni.