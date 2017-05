Seguito, corteggiato, desiderato. Ma terribilmente complicato da prendere. Per la terza finestra di mercato consecutiva il Milan farà un tentativo per Cesc Fabregas, dopo i fallimenti di agosto e di gennaio. In queste settimane il direttore sportivo Mirabelli ha lavorato sotto traccia con l'entourage del giocatore spagnolo, legato al Chelsea fino al 2019, ma l'affare è tutt'altro che semplice. In primis per le richieste dei Blues e di Conte, che vogliono 25 milioni di sterline e prima di dare l'ok alla cessione vogliono trovare il sostituto, in secondo luogo per i dubbi dell'ex Arsenal e Barcellona, che a 30 anni non vuole sbagliare la scelta.



QUANTI DUBBI - Fabregas adora l'Italia ma per dire sì ai rossoneri vuole un contratto lungo e un ingaggio da top player, di almeno 5 milioni di euro netti a stagione, e pretende delle garanzie sul progetto. Vuole essere al centro di un Milan competitivo, che possa lottare per lo scudetto e per un posto in Champions League. Rassicurazioni che ancora non sono arrivate tanto che secondo quanto scrivono i principali tabloid inglesi, con in testa il London Evening Standard, il centrocampista cresciuto nel Barcellona valuta altre proposte. Tra queste c'è anche quella del Liverpool, che sta preparando l'offerta.