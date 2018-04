La Juventus continua a monitorare con particolare attenzione Mousa Dembelé . Il centrocampista belga del Tottenham - racconta l'Evening Standard - ha colpito particolarmente la dirigenza bianconera in occasione della doppia sfida di Champions e potrebbe rappresentare un'occasione di mercato. Il suo contratto con il Tottenham infatti scade nel 2019 e gli Spurs , se non dovesse maturare il rinnovo, sarebbero costretti a cederlo nella prossima estate per non esporsi al rischio di perderlo a costo zero. Dembelé , classe 1987, è arrivato al Tottenham nel 2012 dal