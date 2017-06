La stampa inglese, in particolare The Telegraph e The Independent, non ha più dubbi. Gerard Deulofeu, attaccante classe '94 dell'Everton che ha disputato la seconda parte dell'ultima stagione in prestito al Milan, sarà riacquistato dal Barcellona per 12 milioni di euro. Non è certo tuttavia che il giocatore catalano rimanga in blaugrana, in quanto vorrebbe giocare con continuità e avrebbe già aperto all'ipotesi di un ritorno in rossonero.