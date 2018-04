Idee per il futuro, progetti di potenziali campioni. Il Milan guarda al futuro senza programmare investimenti importanti (la questione societaria e l'incombente sanzione della Uefa non permettono ancora voli pindarici) ma con un occhio attento a tutti quei giovani talenti che possono arrivare a Milano a costi ultra contenuti. Uno di questi è sicuramente Domingos Quina.



NUOVO PAYET - Portoghese di origini guineane, ma che ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili lusitane. Classe 1999 Quina è un trequartista puro che può adattarsi nel ruolo di mezzala. Destro di piede, non troppo alto nè fisicato, ha una splendida visione di gioco e sa mettere in porta i compagni come pochi altri, dote rara in ragazzi della sua età che interpretano il ruolo di trequartista in maniera fin troppo moderna. Cresciuto nelle giovanili del Chelsea fu strappato ai Blues dal West Ham nel 2016 e da allora ha trovato l'esordio in prima squadra prima nelle qualificazioni della scorsa Europa League e quest'anno in FA Cup. I fan degli Hammers lo hanno ribattezzato il "Nuovo Payet" per le movenze e la facilità di calcio.



OSSERVATO SPECIALE - Il Milan, che ha molti occhi in portogallo e sta seguendo sempre nel suo ruolo Joao Felix, ha iniziato a seguirlo su suggerimento dei suoi osservatori giovanili. Quina ha infatti firmato nel 2016 il primo contratto da professionista ed entrerà il prossimo 30 giugno, nell'ultimo anno di contratto gli Hammers che è in scadenza il 30 giugno 2019. Il Milan cerca lo sconto e non vuole appellarsi alla volontà del ragazzo che sta già pensando all'addio. La certezza è che su Quina c'è già l'interesse di mezza Europa. Manchester United, Liverpool e Atletico Madrid sono già fortemente interessate a lui. Gli agenti? Gli stessi di Sterling e Oxlade-Chamberlain, una garanzia in Premier League.