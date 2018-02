Mario Balotelli può tornare in Serie A. L'attaccante italiano in forza al Nizza, è stufo di essere continuamente bersagliato dagli avversari e dai tifosi della Ligue 1, e l'ultimo episodio che l'ha visto coinvolto con un arbitro che l'ha sanzionato dopo che il numero 9 segnalava cori razzisti dagli spalti, può averlo convinto definitivamente a fare ritorno in Italia. Ne sono convinti i colleghi del Sun, secondo cui l'ex interista ha già espresso la sua volontà di lasciare la Francia e trovare, possibilmente, una sistemazione italiana. In tal senso si sono già mosse Inter e Milan, entrambe su ex squadre, pronte a dargli un'altra possibilità.