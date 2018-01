Daniel Sturridge, attaccante del Liverpool, pronto a lasciare il club inglese alla ricerca di maggiore spazio, ha scelto la sua prossima destinazione. Come riporta il Daily Mirror, l'inglese ex Chelsea non arriverà in Italia, dove è stato accostato a Inter e Roma: c'è il Siviglia di Montella nel suo futuro, pronto ad accoglierlo in prestito con diritto di riscatto.