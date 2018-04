Il Manchester United ha ormai deciso di cedere Anthony Martial. Come scrive nell'edizione di Pasqua il Daily Mirror, infatti, i Red Devils vogliono sacrificare l’ex Monaco per arrivare a Gareth Bale, ossessione di mercato di José Mourinho. In pole per l’esterno offensivo della nazionale francese ci sarebbe la Juventus, da tempo interessata all'ex Monaco. Da verificare però quale potrebbe essere il prezzo dell'operazione.