Il Liverpoool fa sul serio per Paulo Dybala. Come scrive il Sun, i Reds hanno pronta un'offerta monstre per la stella della Juventus nel mirino anche delle big spagnole. Il club inglese non ha ancora trovato l'erede di quel Coutinho andato via a gennaio: Klopp vede nella Joya il perfetto erede del brasiliano ex Inter .



Centrale nel progetto, stella della squadra e ingaggio maxi: queste le carte in mano al manager tedesco. I 160 milioni incassati a gennaio hanno arricchito le casse dei Reds, che sono ancora pesanti, pronte per un colpo da sogno. Pronte per sferrare l'assalto a Dybala.