José Mourinho è sempre alla ricerca di un innesto di qualità per l'attacco del Manchester United. Il tecnico portoghese dei Red Devils, secondo i media britannici, ha messo da tempo gli occhi su Paulo Dybala della Juventus. Ma da Old Trafford, come riporta il Daily Express, la prima scelta continua ad essere Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid: lo United starebbe preparando un'offerta di circa 100 milioni di euro per strappare la punta francese ai Colchoneros.