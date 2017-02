Il Milan vuole Cesc Fabregas: è lui secondo il Telegraph l'uomo scelto dalla dirigenza rossonera e dalla nuova società cinese per far partire il nuovo corso. Il club rossonero aveva già provato a portare a Milano il rossonero nel corso dell'estate appena passata, con un'offerta di prestito poi rifiutata dallo stesso giocatore dei Blues, che aveva preferito rimanere a Stamford Bridge, tra l'altro con ottimi risultati, visto la splendida stagione disputata finora dagli uomini di Conte, Fabregas compreso.



E' TEMPO DI CAMBIARE - Secondo quanto riportano da Oltremanica però, il centrocampista delle Furie Rosse partirà comunque a fine stagione: Fabregas ha festeggiato la 300esima presenza in Premier League contro lo Swansea, realizzando la rete del vantaggio, ma il suo futuro in Blue ha i giorni contati. Il troppo tempo trascorso in panchina non lo soddisfa, ma le squadre alternative non lo hanno mai convinto, nè in estate nè a gennaio. Il Milan però lo ha sempre considerato un suo pallino, fin dall'addio al Barcellona, avvenuto nel 2014, e ha un progetto ambizioso: per questo secondo il quotidiano inglese sono pronti 27 milioni di sterline, ovvero 31 milioni di euro, per convincere il Chelsea a cederlo, anche in vista di un nuovo papabile acquisto a centrocampo da parte dei londinesi. Il contratto dello spagnolo scade nel giugno 2019, ma quasi sicuramente non arriverà a scadenza.