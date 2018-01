Mourinho vuole Alex Sandro. Lo Special One piomba sul mancino della Juventus, ritenuto ideale per il suo Manchester United. Come scrive il Manchester Evening News, in estate i Red Devils punteranno tutto sul brasiliano, tanto che l'ex allenatore dell'Inter ha deciso di bloccare ogni trattativa, avviata per il mercato di gennaio, riguardante Rose del Tottenham e Tierney del Celtic. Fino al termine della stagione si continuerà con Shaw, poi in estate tutto sul numero 12 bianconero.