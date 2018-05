Il Napoli sta pensando all'eventuale post Sarri, visto che il tecnico azzurro deve ancora sciogliere i dubbi sul futuro. Corteggiato da Monaco e Zenit San Pietroburgo, l'ex Empoli aspetta di incontrare De Laurentiis per decidere se proseguire insieme o no. Tra i nomi per raccogliere la sua eredità spicca quello di Rafa Benitez, ora al Newcastle ma già visto al San Paolo: come scrive il Sun, se dovesse tornare, lo spagnolo porterebbe con sé David Luiz, infelice al Chelsea e pronto a cambiare aria (i due hanno lavorato insieme proprio a Stamford Bridge).



ANNO DIFFICILE - Classe '87, ha vestito anche le maglie di Benfica e Paris Saint-Germain nella sua carriera, vincendo la Champions in maglia Blues con Roberto Di Matteo in panchina. In scadenza di contratto nel 2019, è pronto a un'avventura in Italia, pronto a rilanciarsi dopo un anno difficile a Londra, dove ha collezionato solamente 17 presenze.