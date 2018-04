Lazio formato europeo: la cavalcata dei biancocelesti in campionato, con la squadra di Inzaghi lanciata nella corsa qualificazione alla prossima Champions League, non è passata inosservata ai top club del continente che hanno messo gli occhi sui gioielli di Formello. Se De Vrij è promesso all'Inter, i fari sono puntati su Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile, destinati a infiammare il mercato: stando alle ultime indiscrezioni la Lazio deve prepararsi a resistere a una pesante offensiva british.



PRESSING TOTTENHAM - Il Tottenham, infatti, è piombato sul duo biancoceleste ed è pronto a un'offerta monstre per convincere Lotito: secondo il Daily Mirror, sul piatto saranno messi 100 milioni di sterline, circa 114 milioni di euro, tanto sono disposti a investire gli Spurs per due rinforzi considerati prioritari. Milinkovic sarebbe il nome perfetto per completare un centrocampo che in estate vedrà una vera e propria rivoluzione, con i probabili addii di Dembele, Sissoko e Wanyama, mentre Immobile, capocannoniere della Serie A, è un nome molto gradito per prendere l'eredità di Kane, qualora l'inglese dovesse cedere alla corte delle big straniere (su tutte il Real Madrid). Solo un'indiscrezione al momento, che certifica però l'esplosione della Lazio e dei suoi gioielli: ora l'Europa è pronta a bussare alla porta di Lotito.