Finito, per il momento, in panchina, il nome di Paulo Dybala continua a essere tra i più chiacchierati in sede di mercato. In Spagna sia Real Madrid che Barcellona sono vigili, da tempo, sul numero 10 della Juventus, ma ora anche in Premier provano a fare sul serio.



Come scrive il Daily Star, il Mancheter United, adirrittura, è in pole position per l'attaccante bianconero, inseguito da Barça e Bayern; posizione privilegiata, quindi, quella dei Red Devils, anche grazie al rapporto d'amicizia tra Javier Ribalta, capo scout del club inglese ed ex bianconero, e la Joya. Lo Special One è pronto a offrire quasi 70 milioni di euro per la stella juventina.