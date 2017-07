Ancora Azmoun, tutto su Azmoun. Stavolta si mette in mezzo addirittura la Federazione di calcio iraniana. Sull'account ufficiale della federazione di Instagram è comparso questo post, che accende le speranze dei tifosi della Lazio: “La Lazio ha accettato di versare 18 milioni di euro al Rubin Kazan per l'attaccante della Nazionale iraniana Azmoun. Se questo accordo venisse definito, si tratterebbe del giocatore di calcio più costoso della storia dell'Iran”. Sarebbe la prima volta di un annuncio di acquisto direttamente sul profilo Instagram di una federazione nazionale: in Iran aspettano lo sbarco di Azmoun in Italia. E i tifosi della Lazio cominciano a sperare.