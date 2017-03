Si è fermato sul più bello, quando stava per vivere la sua prima convocazione con la nazionale maggiore della Spagna. Tutto rinviato, invece, per Suso . Colpa di unache prima lo ha tenuto fuori dal big match tra Juventus ee poi dalla sfida contro la squadra che lo ha fatto conoscere in Italia, il Genoa. Poi la sosta, che l'attaccante spagnolo sta cercando di sfruttare al massimo, conper il prossimo mese.Prima di tutto, il rientro in campo. In questi giorni Suso sta proseguendo il lavoro per tornare in campo il prima possibile. A Milanello c'è grande ottimismo, Vincenzo Montella e il suo staff puntano ad, il 15 aprile. Troppo importante l'ex Liverpool nel gioco dell'Aeroplanino, come testimoniato dalla doppietta dell'andata alla squadra di Stefano Pioli. A saperlo è lo stesso Suso che,Una volta completato il recupero dall'infortunio, poi, sarà tempo di concludere la lunga trattativa per il, rallentata negli ultimi mesi dalla telenovela per il closing. L'accordo è stato trovato sulla base di un prolungamento fino al, anche per allontanare Atletico Madrid, Chelsea e Juventus, le squadre che stanno seguendo da qualche mese la situazione, pronte ad approfittare di un eventuale intoppo per il rinnovo. Ma Suso ha le idee chiare, nel prossimo mese vuole riprendersi il Milan: prima sul campo, poi col rinnovo.@marcodemi90