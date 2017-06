Martijn

Rick. Secondo, giornalista olandese diInternational, gli agenti del terzino di proprietà del Feyenoord sono attualmente a Roma per discutere gli ultimi dettagli coi. Secondo Sky Sport, la distanza tra le parti è di circa 2-3 milioni di euro. L'accordo è vicino, l'intenzione di Monchi è quella di chiudere a breve per regalare un nuovo terzino destro a Eusebio Di Francesco. Questo ildel giornalista olandese:". Il terzino era stato recentemente accostato a Inter e Napoli.- Ventun anni e un futuro potenzialmente radioso davanti. Rick Karsdorp, fresco campione d’Olanda con il Feyenoord, è da tempo nei radar dei club italiani. A gennaio, ma il club olandese ha fatto muro per trattenerlo fino al termine della stagione. Karsodrp, infatti,Olandese (già 3 presenze in nazionale, dove ha incrociato Kevin Strootman), Karsdorp è esploso nella scorsa stagione di Eredivisie:. Quest’anno il terzino ha raccolto 30 presenze, con 1 un gol e 4 assist all’attivo. La sua attitudine ad attaccare nasce dal. Fred Rutten lo ha collocato sulla corsia destra e van Bronckhorst lo ha confermato in questa stagione. Fisicamente forte e veloce, ha grandi qualità dinamiche, spaziando dall'aggressività in fase difensiva fino all'intraprendenza in attacco. I cross - figli del suo ruolo originario - sono il suo marchio di fabbrica.