L’euforia in casa Barça per la remuntada contro il PSG si è un po’ smorzata a causa della sconfitta nell’ultima giornata della Liga, ma comunque la stampa catalana ha ancora voglia di godersi un po’ l’impresa. E’ infatti di Sport.es una curiosa frecciata ai danni di Iker Casillas, numero 1 del Porto e vera e propria leggenda vivente del mondo blanco, che scrive: ‘Casillas si ispira al Barcellona per eliminare la Juventus. I bianconeri da 46 partite in casa non perdono ma l'ex-merengues ha fiducia nella rimonta. La Juve si schiererà con il tridente letale formato da Mandzukic, Dybala e Higuain, un trio che ha realizzato 32 gol in questa stagione’. Iker farà di tutto per strappare l’impresa allo Juventus Stadium, ma non andate a dirgli che “fa come il Barcellona”… .