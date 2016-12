E voi? Con un'offerta da 50 milioni vendereste Brozovic? DITECELO QUI VOTANDO al nostro sondaggio.

ha finalmente ritrovato il vero. Il centrocampista che aveva stregato l'Europa ai tempi della Dinamo Zagabria dopo un inizio di stagione disastroso con Frank de Boer ha trovato un'esplosione insperata sotto la gestione di. La dirigenza nerazzurra ha trovato anche l'accordo per il prolungamento del suo contratto, ma ora, con le sirene cinesi del mercato che risuonano, sta valutando attentamente il suo futuro.Brozovic, impossibile negarlo,. I numeri del classe '92 originario di Zagabria sono in netta crescita e nell'intero 2016, nonostante i problemi con de Boer, E' il miglior giocatore in rosa per occasioni create (70), passaggi riusciti (1985) e contrasti. Mentre è secondo soltanto a Joao Miranda per palloni recuperati. A questi numeri nelle ultime 5 gare di campionato vanno aggiunti anche 2 gol e 1 assist.L'acquisto diè costato all'Intermilioni di euro, un colpo da maestro realizzato dal ds Piero Ausilio che è stato anche fondamentale nel trovare l'accordo per il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2021.pronta per Brozovic. A bilancio il costo del suo cartellino incide per soli 5 milioni e quindi consentirebbe ai nerazzurri di realizzare una plusvalenza di circa 45 milioni.Entro fine stagione la società nerazzurra dovrà fronteggiare l'ultimo esame della Uefa per il Fair Play Finanziario.per poter operare subito sul mercato. Che fare? L'Inter sta valutando attentamente un'operazione che potrebbe diventare "epica".