Un ritorno romantico al Milan, un periodo di riflessione per aspettare la panchina dell'Italia, una nuova-vecchia avventura in Premier League. Cosa farà Carlo Ancelotti? Niente di tutto ciò, secondo il Nanfang Daily, quotidiano cinese: l'ex allenatore di Bayern Monaco e Real Madrid sarà il nuovo allenatore del Guangzhou Evergrande. Fresco vincitore del campionato cinese, con due giornate di anticipo, il club vuole ripartire dal tecnico italiano, pronto a prendere il posto di Luis Felipe Scolari.



LE TEMPISTICHE - Cosa bisogna aspettare? Il termine della stagione. Appena il campionato cinese sarà ufficialmente finito (ultima giornata il 4 novembre), ecco che il Guangzhou Evergrande ufficializzerà Carlo Ancelotti come nuovo allenatore, pronto a concedere una settimana di riposo ai suoi calciatori prima di iniziare a lavorare per la stagione che verrà. Inoltre, l'arrivo di Ancelotti aiuterà il dialogo tra il club e la nazionale cinese, guidata da Marcello Lippi. In Cina non hanno dubbi: l'ex Milan ripartirà dalla Super League.



L'AVEVO DETTO... - A settembre, quando il rapporto di Ancelotti col Bayern era ancora solido, Mario Basler disse: "Ho sentito che Ancelotti avrebbe firmato con un club cinese. Da quello che so andrà via già in inverno, perché è quello il momento nel quale in Cina comincia la stagione. Non posso confermare la voce al 100%, ma la mia fonte è attendibile. Mettiamola così: non posso dire nulla di negativo sulla mia fonte, della quale mi fido. Non è detto che sia davvero così, ma questa è la voce che gira".