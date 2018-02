L’Inter si rialza, abbraccia la vittoria e cambia posizione in classifica, trovandosi al terzo posto solitario. Quella che non cambia, invece, è la disposizione riguardo gli investimenti all’estero che arriva dalla Cina. Già, perché anche per l’anno 2018, nell’elenco che si legge su NetEase Sports, sono stati inseriti alcuni settori giudicati sensibili, come i mass media, la produzione di armi e diversi settori di intrattenimento, come il cinema. Come il calcio.





Niente investimenti all’estero, quindi; stop alla fuga dei capitali dal paese, con il governo di Pechino che ha deciso di darci un freno. Questo elenco, rende noto un funzionario della commissione, sarà operativo dal primo marzo. Da sottolineare, però, che già negli ultimi mesi sono stati messi alle strette questi tipi di investimenti, come è successo al gruppo Suning con l’Inter.