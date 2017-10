Se in Italia si continua a parlare del possibile allontamento di Vincenzo Montella dalla panchina del Milan in caso di risultato negativo nel derby, in Cina sono sicuri: l'allenatore rossonero resterà sulla panchina anche in caso di risultato negativo contro l'Inter. Secondo il portale cinese Tencent, la società non ha intenzione di cambiare allenatore dopo otto giornate di campionato.