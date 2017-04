Il direttore esecutivo della China Insights Consultancy, Zhu Yue, ha parlato a China Business Network della gestione dell'Inter da parte di Suning: "Il club aiuterà Suning nella promozione e nella pubblicità. Suning può usare l'influenza dell'Inter e della Serie A per ampliare gradualmente il proprio business a livello globale, ma i risultati non aiutano. Molte industrie cinesi, poi, non hanno le risorse per poter entrare nel calcio europeo, non c'è profitto in vista".