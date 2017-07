Stando a quanto riporta l'emittente radio RCN in Colombia l'Arsenal non si è arresa e sta pensando ad un rilancio per Juan Cuadrado. Stando ai rumours provenienti dal Sud America i Gunners sono pronti a mettere sul tavolo 25 milioni di euro cifra che non sarebbe considerata abbastanza per la Juventus che sarebbe disposta a trattare un'eventuale cessione solo per una cifra superiore ai 35 milioni.