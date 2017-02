Una parabola incredibile in soltanto 6 mesi. Stephan Lichtsteiner da giugno 2016 a gennaio 2017 ha letteralmente distrutto e ricostruito la propria storia e, soprattutto il proprio futuro. Sì perchè soltanto la scorsa estate, entrato nell'ultimo anno di contratto ed escluso dalla lista Champions in cui furono inseriti i "rivali" Dani Alves e Cuadrado, il terzino svizzero classe '84 aveva chiesto la cessione alla Juventus.



LA CORTE DELL'INTER - E insieme alla richiesta di cessione, Lichtsteiner aveva anche iniziato a trattare con numerosi club. Il Barcellona si era fatto avanti, ma il club che più si era avvicinato al laterale è stata l'Inter, arrivata anche a trovare un accordo con il terzino, ma non con la Juventus, maldisposta a cedere Lichtsteiner a una rivale storica.



IL RINNOVO UFFICIALE - Dopo la mancata cessione e le prime esclusioni, Lichtsteiner ha saputo conquistarsi sul campo una nuova fiducia da parte di Allegri che spesso lo ha preferito ai più quotati compagni soprattutto in campionato. La duttilità tattica e le doti in fase difensiva hanno convinto tutti, anche la Juventus, della scelta di esercitare la clausola di rinnovo automatico presente nel suo contratto. Lichtsteiner sarà ufficialmente bianconero almeno per un altra stagione e questa scelta, esercitata due giorni fa, cambierà anche le gerarchie tattiche di Allegri.



LA CHIAVE IN JUVE-INTER - Lichtsteiner di fatto può essere addirittura la chiave tattica che può bloccare i nerazzurri e favorire la Juventus nel derby d'Italia di domani sera. L'uomo più in forma in casa nerazzurra è sicuramente Ivan Perisic e, con l'influenza che ha colpito Barzagli, dovrà essere proprio lui a prendersi cura dell'esterno croato. Con Ansaldi in netta difficoltà, inoltre, garantire spinta offensiva a sostegno delle punte potrebbe incidere anche sul mettere in difficoltà il terzino argentino. Un doppio ruolo che Lichtsteiner ha spesso saputo ricoprire al meglio. Dalla corte estiva al rinnovo bianconero. Lo Swiss Express (come lo chiamano a Torino) si è ripreso la Juventus.