Una media a cui la Juve non è abituata, ma per cui il sillogismo che collega queste pecche alle cessioni è fin troppo semplice, per non dire banale. E' vero che Bonucci e Dani Alves hanno lasciato un vuoto pesante, ma è anche vero che i sostituti - nel complesso - sono alla loro altezza.: seppure con caratteristiche differenti in tre possono chiudere il buco, daSoluzioni da studiare e provare, per la@MenonAndrea