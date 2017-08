Nell'estate degli affari "impossibili", dalla Francia e precisamente dall'emittente televisiva Canal Plus arriva una clamorosa indiscrezione a proposito del futuro di Leo Messi. Per il canale francese, il Manchester City è pronto a pagare i 300 milioni di euro della clausola rescissoria della Pulce pur di strapparlo al Barcellona, che nel corso dell'estate ha già perso Neymar, trasferitosi al Paris Saint Germain per 222 milioni di euro.



IL RINNOVO NON ARRIVA - Una cifra che ha riscritto la storia del calcio e del calciomercato, ma sempre Canal Plus fa riferimento ad alcune dichiarazioni attribuite al patron del City, lo sceicco Khaldoon Al Mubarak, che aveva parlato della possibilità da parte del suo club di concludere il trasferimento più caro di sempre entro il 1° settembre, data della chiusura del mercato in Premier League. Dietro questi clamorosi rumors, la strana situazione relativa al rinnovo di contratto di Messi fino a 2021, visto che l'accordo è stato raggiunto lo scorso 5 luglio ma la firma tarda ad arrivare. Il fenomeno argentino è un pallino di vecchia data della proprietà del Manchester City, dove ritroverebbe come allenatore Pep Guardiola, il suo mentore calcistico.