E se il rinforzo per l'attacco del Napoli fosse una vecchia conoscenza del campionato italiano? Dalla Francia rimbalza l'indiscrezione: De Laurentiis vuole, ex ala della Lazio ora al, e ci sarebbe già una prima offerta. Stando a quanto riferito da RMC Sport infattiPrelevato la scorsa estate per 30 milioni di euro, Keita non ha inciso quanto atteso per il Monaco, orfano di Mbappé e Bernardo Silva: 5 gol in 23 presenze complessive. Nonostante questo il club monegasco non molla: sempre secondo l'emittente radiofonica francese,La questione Keita però è destinata a riaccendersi: ora o a giugno, la Serie A tornerà a bussare alla porta del Monaco per l'esterno offensivo.