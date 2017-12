L’esperienza di Stevan Jovetic al Monaco è già ai titoli di coda. Arrivato la scorsa estate dall’Inter, l’attaccante montenegrino ha collezionato appena 7 presenze stagionali, per un totale di 329 minuti di gioco. Numeri piuttosto negativi per chi era sbarcato nel Principato con l’obiettivo di rilanciarsi. Invece l’ex fantasista del Siviglia è finito presto ai margini del progetto di Jardim e ora, in vista del mercato di gennaio, la sua cessione sta prendendo sempre più consistenza, nonostante un contratto in scadenza nel 2021. Secondo le informazioni raccolte dai colleghi francesi di Mercato365, Jovetic non è affatto soddisfatto del minutaggio e dei metodi di allenamento di Jardim.