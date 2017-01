Dopo quasi sei anni, Javier Pastore è pronto a lasciare il Paris Saint-Germain. Non in questa sessione di mercato, ma la prossima estate. Colpa dei diversi problemi fisici che lo hanno bloccato in questi anni, ma soprattutto del rapporto tutt'altro che positivo che il Flaco ha con Unai Emery. Dall'arrivo dello spagnolo sulla panchina dei parigini, Pastore ha collezionato appena 7 presenze, per un totale di 387 minuti in campo. E le cose sembrano destinate addirittura a peggiorare, visti i recenti arrivi di Draxler, Lo Celso e, ultimo in ordine di tempo, Guedes.



TORNA LA JUVE - Situazioni che, come scrive France Football, hanno portato il trequartista argentino a riflettere sul suo futuro, fino ad arrivare alla decisione di lasciare la Ligue 1. Per lui sono arrivate diverse offerte dalla Cina, ma a 27 anni Pastore ha ancora voglia di sentirsi importante. Cosa c'è di meglio quindi che tornare in Serie A, il campionato che ne ha esaltato al massimo le caratteristiche? Su di lui, secondo i francesi, è tornata la Juventus di Massimiliano Allegri, suo grande estimatore, che sarebbe pronto a inserirlo alle spalle della coppia Dybala-Higuain. Un tridente tutto argentino, in grado di regalare gol e spettacolo: la Juve ci spera, Pastore ha deciso. Vuole tornare al massimo, la Francia è un capitolo chiuso.