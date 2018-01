In Francia il nome di Pietro Pellegri è già sulla bocca di tutti. L’edizione odierna de L’Equipe dedica un approfondimento all’attaccante classe 2001 appena arrivato in Ligue 1: “Il Monaco ha realizzato un percorso europeo di altissimo livello per prelevare Pellegri dal Genoa. Juventus, Manchester United e Arsenal hanno lottato fino alla fine per tesserare la punta italiana, che non ha aspettato di compiere 17 anni per entrare nei libri di storia”.