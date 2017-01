Un giocatore di grande talento, che vuole l'Italia. Florian Thauvin spinge per la Serie A, ne è convinto Le Journal du Dimanche, secondo il quale il trequartista o esterno offensivo classe 1993, in forza al Marsiglia, è attratto dal nostro campionato e dall'Inter, che in passato aveva messo gli occhi su di lui. Autore di 5 gol in 19 partite di Ligue 1, il giocatore esploso con la maglia del Bastia la scorsa estate è stato nel mirino della Lazio, che non ha trovato l'accordo con il Newcastle e con l'entourage di Thauvin, che ora spinge per fargli vestire i colori nerazzurri.



RISCATTO OM - Un cambio di opinione, rispetto allo scorso novembre, quando interrogato sul suo futuro non aveva escluso la possibilità di chiudere la carriera all'OM, che a giugno dovrà riscattare obbligatoriamente il suo cartellino dai Magpies, versando 11,5 milioni di euro. Una cifra importante, che il campione del Mondo under 20 del 2013 (Francia capitanata da Pogba) sta dimostrando di meritare. Ciò nonostante, secondo quanto appreso da calciomercato.com, Thauvin non è una priorità dell'Inter.