Il Bayern Monaco dovrà presto decidere cosa fare con Arturo Vidal. Questo è quanto scrive Kicker in Germania, spiegando come il club tedesco non voglia perdere il calciatore a zero nell'estate del 2019, ma anche come in questo momento, visto il non ottimo rapporto tra le parti, le pratiche del rinnovo siano tutt'altro che avviate. In Italia c'è sempre l'Inter che segue Vidal con particolare attenzione, ma secondo Kicker sarà necessario chiarire due aspetti: il primo prettamente economico, ovvero, l'Inter quanto è disposta a spendere? Il secondo, invece, riguarda le tempistiche: i nerazzurri saranno ancora interessati all'acquisto di Vidal la prossima estate?