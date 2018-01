Emre Can, centrocampista tedesco del Liverpool non lascerà i Reds a gennaio ma finirà la stagione in Premier League. E' quanto afferma Sky Sport Deutschland che spiega come una trattativa per l'arrivo a Torino del tedesco al momento è fuori discussione. Il suo futuro, poi, è tutto da scrivere. La Juventus è interessata al giocatore, ma il Liverpool non ha perso le speranze di fargli firmare il prolungamento del contratto.