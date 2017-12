Mancano soltanto 3 giorni all'apertura ufficiale del mercato di gennaio, ma le grandi manovre in vista della prossima stagione sono già partite. Tra i club europei più attivi c'è senza ombra di dubbio il Liverpool che, definitivo l'acquisto record di van Dijk dal Southampton, potrebbe definire a breve un altro grande colpo. Secondo rumors sempre più insistenti provenienti dalla Germania e il particolare dalla Bild, i Reds sono vicini al centrocampista classe '95 dello Schalke 04 Leon Goretzka, che a giugno si libererà a parametro zero. La squadra allenata da Jurgen Klopp avrebbe vinto la concorrenza di Arsenal e Tottenham e l'annuncio può arrivare già nei prossimi giorni.



ASSIST PER LA JUVE - A influire in maniera determinante nella conclusione della trattativa la presenza proprio di un tecnico tedesco sulla panchina del club inglese e la presenza in organico di un amico come il difensore camerunese Joel Matip, che si trasferì ad Anfield dallo Schalke sempre a titolo gratuito. Dopo aver definito la scorsa estate l'acquisto dall'RB Lipsia di Naby Keita, il Liverpool ha deciso di muoversi con largo anticipo per prepararsi alla sempre più probabile partenza a giugno di Emre Can, giocatore che con ogni probabilità è destinato a vestire la maglia della Juventus a partire dalla prossima stagione. Un'operazione di cui Marotta e Paratici hanno già informato i Reds e che sperano ancora di poter anticipare da subito attraverso il pagamento di un conguaglio tra i 6 e i 9 milioni di euro.



EMRE CAN VIA A GENNAIO? - Un'ipotesi che al momento non sembra avere grandi margini per poter decollare, a meno che il Liverpool non riesca a sua volta ad accordarsi con lo Schalke per arrivare subito a Goretzka, in passato seguito anche dalla Juventus e sul quale la società inglese pare aver piazzato in queste ore l'allungo decisivo.