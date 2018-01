Era ile la pagina facebook ufficiale del, la federazione calcistica islandese, fu presa d'assalto dai tifosi del. "Ma addò vi presentet che nin sapet manc che è lu timball", "Vi facem tutte le pecore less sui geyser", "Sequestreremo tutte le vostre pecore e ne faremo arrosticini per tutto il califfato pescarese!", frasi in dialetto abruzzese che costrinsero ila bloccare la pagina almeno per l'Italia. Perché? In quel periodo tanto l'Islanda quanto il club abruzzese si stavano giocando partite fondamentali: la prima sfidava lain un match decisivo per l'Europeo di Francia, centrato; il secondo se la doveva vedere col Bologna nella finale playoff per la A, sfiorata. L'oggetto del contendere era Birkir, centrocampista islandese del Delfino che, in base ai regolamenti, ha lasciato la squadra di Massimoper raggiungere quella di Lars. Da quel viaggio, poi, non ha messo più piede, calcisticamente, in, vista la cessione aldel luglio. Poi, a gennaio, un altro trasferimento, in Inghilterra, all'. Ma ora "il Vichingo" vuole tornare.- L'agente del centrocampista classe '88 è in Italia e, come raccolto da calciomercato.com, si è incontrato nella giornata di ieri acon il direttore sportivo delDaniele. I ducali sono al lavoro per vestirlo di gialloblù e regalare un acquisto di qualità ed esperienza a Roberto. Non sarà facile, visto gli alti costi dell'operazione, ma la volontà del giocatore può fare la differenza. Con, così lo chiamavano i tifosi del, pronto a riprendere l'aereo e tornare in. Se la trattativa andrà a buon fine, il 10 marzo il pubblico dell'Adriatico potrà riabbracciare il suo vecchio beniamino. Con quasi tre anni di ritardo. Da avversario. Perché Bjarnason il Pescara, l'Abruzzo e gli arrosticini non li ha mai dimenticati. "