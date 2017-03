E' di questi giorni la notizia di un interesse da parte dellaper, il 'nuovo Pogba', secondo il suo procuratore. Coulibaly, senegalese, è arrivato in Italia come tanti suoi connazionali, quelli più fortunati almeno, cioè con un barcone. Prima il mare e poi il calcio gli hanno salvato la vita.come dire: in una stagione tanto disastrata almeno facciamo un po' di spazio alle buone notizie. Le buone notizie, invece, non arrivano dalla Puglia dove questa notte qualche codardo ha dato fuoco alla baraccopoli del cosidetto, nella campagna pugliese tra San Severo e, appunto, Rignano Garganico.Nonostante la baraccopoli (foto statoquotidiano) fosse in fase di sgombero da qualche giorno,, neppure dignitoso (perché vergognosamente sottopagato) nei campi adiacenti al 'loro' terreno. Qualche giorno fa, appunto, la prefettura aveva dato ordine di sgombrare quelle che possono essere chiamate case solo per comodità di cronaca. Infatti è bastato nulla alla mano piromane e malvagia di altri uomini per bruciare l’intera baraccopoli e far scappare tutti i migranti che vivevano al suo interno.Lorenzo Bettoni